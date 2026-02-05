|
05.02.2026 06:31:28
Inno informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Inno stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
