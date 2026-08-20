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20.08.2026 06:31:29
Inno öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Inno hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -144,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,91 Prozent auf 2,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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