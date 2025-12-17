Inno stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inno hat am 15.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 122,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,310 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Inno im vergangenen Geschäftsjahr 2,85 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 220,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inno 0,89 Millionen USD umsetzen können.

