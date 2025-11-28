InnoCan Pharma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

InnoCan Pharma hat am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

InnoCan Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,49 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 CAD je Aktie gewesen.

InnoCan Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at