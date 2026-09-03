InnoCan Pharma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

InnoCan Pharma äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 7,3 Millionen CAD, gegenüber 9,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at