InnoCare Pharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

InnoCare Pharma lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte InnoCare Pharma ein EPS von -0,030 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 608,4 Millionen CNY – ein Plus von 73,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem InnoCare Pharma 350,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at