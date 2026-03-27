InnoCare Pharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

InnoCare Pharma äußerte sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,100 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 309,89 Prozent auf 1,38 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 337,1 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,400 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatte InnoCare Pharma ein EPS von -0,270 HKD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,56 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 136,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,08 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at