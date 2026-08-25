InnoCare Pharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

InnoCare Pharma hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 HKD. Im Vorjahresviertel waren -0,030 HKD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 700,3 Millionen HKD gegenüber 377,8 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at