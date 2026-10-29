InnoCare Pharma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

InnoCare Pharma lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,27 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte InnoCare Pharma -0,020 HKD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,12 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 166,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte InnoCare Pharma einen Umsatz von 419,5 Millionen HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at