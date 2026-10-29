InnoCare Pharma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

InnoCare Pharma hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat InnoCare Pharma im vergangenen Quartal 962,1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 150,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte InnoCare Pharma 383,9 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at