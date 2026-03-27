InnoCare Pharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

InnoCare Pharma hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 304,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 311,7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,26 Milliarden CNY ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,360 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,36 Milliarden CNY gegenüber 999,11 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at