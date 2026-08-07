INNOCEAN WORLDWIDE legte Quartalsergebnis vor

INNOCEAN WORLDWIDE hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 806,38 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei INNOCEAN WORLDWIDE noch ein Gewinn pro Aktie von 491,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,85 Prozent zurück. Hier wurden 499,05 Milliarden KRW gegenüber 519,04 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at