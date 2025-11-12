INNOCEAN WORLDWIDE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

INNOCEAN WORLDWIDE hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 712,80 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei INNOCEAN WORLDWIDE noch ein Gewinn pro Aktie von 683,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat INNOCEAN WORLDWIDE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 491,53 Milliarden KRW im Vergleich zu 512,02 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at