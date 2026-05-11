INNOCEAN WORLDWIDE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

INNOCEAN WORLDWIDE hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 897,27 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 311,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat INNOCEAN WORLDWIDE mit einem Umsatz von insgesamt 523,79 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 503,39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at