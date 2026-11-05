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05.11.2026 06:31:28
INNOCEAN WORLDWIDE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
INNOCEAN WORLDWIDE hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 659,90 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte INNOCEAN WORLDWIDE 713,00 KRW je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat INNOCEAN WORLDWIDE 510,93 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 491,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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