INNOCEAN WORLDWIDE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

INNOCEAN WORLDWIDE hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1220,88 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 600,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat INNOCEAN WORLDWIDE 631,53 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 598,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2735,65 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 2506,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2 145,49 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2 120,58 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2082,25 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2 121,55 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at