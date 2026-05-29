Innocorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Innocorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,300 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,050 INR. Im Vorjahr waren -0,470 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at