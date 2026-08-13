Innocorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Innocorp lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Innocorp ein Ergebnis je Aktie von -0,100 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at