Innodata-Aktie +86 Prozent: Palantir-Partner mit Rekordumsatz und Gewinnexplosion

Innodata hat mit seinen Zahlen für das erste Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Die Aktie springt daraufhin kräftig an.

• Umsatz wächst um 54 Prozent auf Rekordniveau• EBITDA und Gewinn deutlich über Analystenschätzungen• Jahresprognose für 2026 erneut angehoben

Der globale Daten-Engineering-Spezialist Innodata setzt seinen beeindruckenden Wachstumskurs im KI-Sektor ungebremst fort. Mit der Vorlage der Ergebnisse für das erste Quartal 2026 hat das Unternehmen nicht nur die eigenen Prognosen, sondern auch den Marktkonsens in allen relevanten Kennzahlen pulverisiert.

Anleger reagierten begeistert auf das Zahlenwerk und schickten die Innodata-Aktie im Handel an der NASDAQ um 86,00 Prozent auf 84,89 US-Dollar nach oben.

Als strategischer Partner von Palantir und zentraler Dienstleister für Big-Tech-Konzerne profitiert Innodata massiv von der ungebrochenen Nachfrage nach hochwertigen Trainingsdaten für die nächste Generation künstlicher Intelligenz.

Umsatzsprung und operative Hebelwirkung

Im ersten Quartal 2026 erzielte Innodata einen Rekordumsatz von 90,1 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und übertraf die Analystenschätzungen um deutliche 18 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die operative Dynamik: CEO Jack Abuhoff betonte, dass der Quartalsumsatz nun bereits das Niveau erreicht habe, das das Unternehmen noch vor drei Jahren für ein gesamtes Geschäftsjahr verbuchte. Diese Skalierung spiegelt die zentrale Rolle wider, die Innodata bei der Entwicklung von "Agentic AI"-Systemen für führende Technologieplattformen spielt.

Explosionsartige Gewinnentwicklung

Die Profitabilität von Innodata hat im abgelaufenen Quartal eine neue Dimension erreicht. Das bereinigte EBITDA stieg auf 25,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal, als noch 12,7 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Damit übertraf das Unternehmen den Marktkonsens beim EBITDA um spektakuläre 139 Prozent. Der Nettogewinn kletterte auf 14,9 Millionen US-Dollar, was einem verwässerten Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,42 US-Dollar entspricht. Im Vorjahreszeitraum lag dieser Wert noch bei 0,22 US-Dollar. Die bereinigte Bruttomarge weitete sich zeitgleich auf starke 47 Prozent aus.

Diversifizierung und angehobene Jahresprognose

Die operative Wende bei Innodata stützt sich vor allem auf eine breitere Kundenbasis im Silicon Valley. Ein neu abgeschlossener Vertrag mit einem führenden Technologiekonzern soll bereits in diesem Jahr rund 51 Millionen US-Dollar zum Umsatz beisteuern - eine bemerkenswerte Entwicklung, da dieser Kunde vor einem Jahr noch gar nicht zum Portfolio gehörte. Insgesamt stiegen die Erlöse mit anderen Big-Tech-Kunden abseits des Hauptauftraggebers um 453 Prozent. Infolge dieser Auftragsdynamik hob das Management das Wachstumsziel für das Gesamtjahr von 35 Prozent auf mindestens 40 Prozent an. Eine Cash-Reserve von 117,4 Millionen US-Dollar bei gleichzeitiger Schuldenfreiheit verschafft dem Unternehmen zudem den nötigen Spielraum, um die hohe Nachfrage im Bereich der agentischen KI-Systeme ohne Finanzierungsdruck zu bedienen.

Was Anleger wissen müssen

Trotz der euphorischen Kursreaktion sollten Anleger bei Innodata die spezifischen Risiken eines High-Growth-Titels im Blick behalten. Die Aktie ist längst kein Geheimtipp mehr und weist mittlerweile eine Bewertung auf, die hohes künftiges Wachstum bereits einpreist. Positiv für Investoren ist jedoch die "Asset-Light"-Struktur des Geschäftsmodells und die Tatsache, dass Innodata - im Gegensatz zu vielen reinen KI-Hype-Werten - bereits hochprofitabel arbeitet und über einen beachtlichen Cash-Bestand verfügt.

Wer neu einsteigen möchte, sollte Kursrücksetzer abwarten, da die Volatilität nach derartigen Kursprüngen erfahrungsgemäß hoch bleibt. Für investierte Anleger bietet das Erreichen der "Agentic AI"-Ära und die erfolgreiche Diversifizierung weg von der Abhängigkeit von nur einem Großkunden ein starkes Argument, die Gewinne laufen zu lassen, solange der operative Trend intakt bleibt.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at