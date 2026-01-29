Innodata Aktie

Innodata für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 16:25:55

Innodata Stock Rises After Securing Data Services Deal With Palantir

(RTTNews) - Stock of Innodata Inc. (INOD) is moving up about 8 percent during Thursday trading following its announcement that the company has been selected to provide high-quality training data and data engineering services to Palantir Technologies.

Currently, INOD is trading at $60.99, up 8.47 percent or $4.42, over the previous close of $55.84 on the Nasdaq. It has traded in the range of $26.41 to $93.85 in the past one year.

Under this agreement, Innodata will provide specialized annotation, multimodal data engineering, and generative-AI workflow support for select Palantir programs.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Innodata Inc.

mehr Nachrichten