Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|
29.01.2026 16:25:55
Innodata Stock Rises After Securing Data Services Deal With Palantir
(RTTNews) - Stock of Innodata Inc. (INOD) is moving up about 8 percent during Thursday trading following its announcement that the company has been selected to provide high-quality training data and data engineering services to Palantir Technologies.
Currently, INOD is trading at $60.99, up 8.47 percent or $4.42, over the previous close of $55.84 on the Nasdaq. It has traded in the range of $26.41 to $93.85 in the past one year.
Under this agreement, Innodata will provide specialized annotation, multimodal data engineering, and generative-AI workflow support for select Palantir programs.
