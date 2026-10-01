Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
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01.10.2026 20:55:32
Innodata Stock Surges Thursday: What's Happening?
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Nachrichten zu Innodata Inc.
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01.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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01.10.26
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28.09.26
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25.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
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22.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Innodata von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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14.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Innodata Inc.
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