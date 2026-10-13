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WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

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13.10.2026 12:30:45

Innodata vs. IonQ: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

As artificial intelligence demands more data and faster processing, investors are weighing the stability of Innodata (NASDAQ:INOD) against the moonshot potential of IonQ (NYSE:IONQ) to decide which stock is the better buy.

Innodata focuses on the human-in-the-loop data engineering required to train today's most advanced large language models. Meanwhile, IonQ is building the next generation of hardware through quantum computing, aiming to solve problems traditional computers cannot. While both are expanding rapidly, they occupy very different niches in the tech ecosystem.

Innodata sells data engineering, evaluation frameworks, and AI solutions to companies building generative AI, including some of the largest tech stocks. However, one customer in its Digital Data Solutions segment accounted for 58% of total revenue in 2025. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

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IonQ 30,98 -4,47% IonQ

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