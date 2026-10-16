Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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16.10.2026 09:02:33
Innodata vs. Nebius: Here's What Revenue Trends Tell Investors About These Artificial Intelligence Companies
Innodata (NASDAQ:INOD) primarily generates its revenue by providing data engineering services and software platforms to businesses training algorithms.
It formalized a leadership transition by appointing a new chief executive officer, and it opened a research and development laboratory in New York.
Nebius (NASDAQ:NBIS) earns most of its revenue by building dedicated infrastructure and managed cloud platforms for technology developers.
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|-6,29%
|Nebius
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