innoscripta SE Inhaber-Akt vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

innoscripta SE Inhaber-Akt hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 22,8 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,5 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at