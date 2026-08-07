Innospec legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Innospec lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,76 Prozent auf 491,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 439,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at