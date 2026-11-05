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05.11.2026 06:31:28
Innospec legte Quartalsergebnis vor
Innospec hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Innospec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 473,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 441,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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