Innospec: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Innospec präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Innospec ein EPS von -2,800 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 455,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 466,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Innospec im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,78 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

