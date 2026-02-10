INNOTECH gewährte Anlegern Blick in die Bücher

INNOTECH hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66,57 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte INNOTECH ein EPS von 39,91 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 11,13 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at