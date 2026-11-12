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12.11.2026 06:31:28
INNOTECH legte Quartalsergebnis vor
INNOTECH präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 259,78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 29,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat INNOTECH 13,30 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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