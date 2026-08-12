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12.08.2026 06:31:29
INNOTECH: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
INNOTECH präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 99,37 JPY. Im Vorjahresviertel hatte INNOTECH 14,16 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,00 Prozent auf 14,00 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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