INNOTECH stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

INNOTECH hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 29,63 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte INNOTECH 1,84 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 12,14 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte INNOTECH 10,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at