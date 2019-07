InnoTrans 2020: Neuer Themenbereich Mobility+ setzt wegweisende Akzente für die Zukunft der vernetzten Mobilität (FOTO)

Berlin (ots) -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Mit der S-Bahn ins Stadtzentrum pendeln, von da aus weiter per E-Scooter, Leihrad oder Carsharing, gebucht wird alles über eine App

vernetzte Mobilitätsangebote bieten viele Chancen, den öffentlichen Nahverkehr effizienter, komfortabler und damit kundenfreundlicher zu gestalten. Dabei gewinnt der Bereich der "letzten Meile" an Bedeutung, der den Fahrgast nicht nur zum nächsten Bahnhof, sondern weiter bis zum letztendlichen Ziel bringt.

Mit dem neuen Themenbereich Mobility+ wendet sich die InnoTrans speziell an Anbieter von ergänzenden Mobilitätsdienstleistungen. Mobility+ ist ein neues Thema innerhalb des Segmentes Public Transport, bei dem sich alles um Shared Mobility, Combined Mobility sowie digitale Mobilitätsplattformen dreht. "Die InnoTrans als weltweit größte Fachmesse für Verkehrstechnik bietet verkehrsträgerübergreifenden Konzepten und Systemen die ideale Plattform, um ihre Angebote zu präsentieren. Hier treffen sie internationale Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und öffentliche Verwaltungen, genauso wie ein hochkarätiges Fachpublikum aus aller Welt. Die InnoTrans ist das Branchenfester der Mobilität - also genau der richtige Ort für neue Akteure, die im Mobilitätssektor Fuß fassen möchten", sagt InnoTrans-Direktorin Kerstin Schulz. Der neue Ausstellungsbereich wird in das Segment Public Transport in Halle 7.1 integriert und feiert seine Premiere auf der kommenden InnoTrans. Interessierte Aussteller können noch bis zum 20. September 2019 einen Stand im Bereich Mobility+ buchen.

Über die InnoTrans

Die InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 153.421 Fachbesucher aus 149 Ländern informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 3.062 Ausstellern aus 61 Ländern über die Innovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünf Messesegmenten der InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructure sowie Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter der InnoTrans ist die Messe Berlin. Die 13. InnoTrans findet vom 22. bis 25. September 2020 auf dem Berliner Messegelände statt. Mehr Informationen stehen online unter www.innotrans.com bereit.

OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2

Pressekontakt: Britta Wolters PR Manager T: +4930 3038-2279 britta.wolters@messe-berlin.de