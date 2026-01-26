Innova Captab: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Innova Captab lud am 23.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,97 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,50 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,16 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at