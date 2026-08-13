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13.08.2026 06:31:29
Innova Captab: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Innova Captab hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,71 INR gegenüber 5,42 INR im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Innova Captab in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,71 Milliarden INR im Vergleich zu 3,52 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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