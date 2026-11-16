|
16.11.2026 06:31:29
Innova Captab legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Innova Captab hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 7,41 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Innova Captab 5,18 INR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Innova Captab im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,96 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!