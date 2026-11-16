Innova Captab legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Innova Captab hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 7,41 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Innova Captab 5,18 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Innova Captab im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,96 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at