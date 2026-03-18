Innova Italy 1 stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Innova Italy 1 hat am 15.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 62,3 Millionen EUR, gegenüber 66,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,34 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,400 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,330 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Innova Italy 1 mit einem Umsatz von insgesamt 252,06 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 243,75 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at