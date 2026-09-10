InnovAge: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

InnovAge hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei InnovAge noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 221,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 262,0 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 989,71 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 853,70 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at