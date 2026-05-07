InnovAge mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

InnovAge lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 251,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte InnovAge 218,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at