InnovAge: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

InnovAge hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 236,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at