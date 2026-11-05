InnovAge: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

InnovAge hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,14 Prozent auf 264,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 236,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at