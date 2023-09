InnovAge zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

InnovAge präsentierte am 13.09.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,090 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 176,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 USD. Im Vorjahr hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

InnovAge hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 688,09 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 698,64 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,260 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 686,11 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at