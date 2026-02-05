InnovAge zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

InnovAge hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte InnovAge ein EPS von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 239,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 209,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at