Innovana Thinklabs informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Innovana Thinklabs präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 INR, nach 5,61 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,63 Prozent auf 326,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 265,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 17,78 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Innovana Thinklabs 21,81 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 1,32 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 27,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at