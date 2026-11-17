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17.11.2026 06:31:28
Innovana Thinklabs informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Innovana Thinklabs hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 3,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Innovana Thinklabs 6,18 INR je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,32 Prozent auf 446,1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 327,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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