Innovassynth Investments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Innovassynth Investments veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Innovassynth Investments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,28 INR je Aktie gewesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,430 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,310 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at