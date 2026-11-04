Innovassynth Investments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Innovassynth Investments ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Innovassynth Investments die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 INR gegenüber -1,590 INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at