Innovassynth Investments: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Innovassynth Investments hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,80 INR. Im letzten Jahr hatte Innovassynth Investments einen Gewinn von -2,250 INR je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at