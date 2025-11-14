INNOVATE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

INNOVATE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das INNOVATE ein Ergebnis je Aktie von -1,180 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 347,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 242,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at