Innovation gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Innovation lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,15 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Innovation 15,64 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 171,790 JPY. Im Vorjahr hatten 25,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 30,40 Prozent auf 6,97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at