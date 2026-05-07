Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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07.05.2026 11:43:47
Innovation Spotlight: Harnessing the speed of spectral CT
Spectral technology is expanding what is possible in computed tomography (CT), enabling clinicians to access richer diagnostic insights more quickly. Kevin M. Brown, Principal Scientist at Philips, shares his perspective on the evolution of spectral detector technology, the challenges behind bringing it to life, and how decades of innovation at Philips have shaped a new era in CT imaging.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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